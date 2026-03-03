Внутри похищенной сумки находились ноутбук, мобильный телефон, двое дорогостоящих часов и более 10 млн рублей наличными.

Три жителя Подмосковья уличены в краже из кроссовера портфеля с техникой и деньгами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, злоумышленники прибыли на парковку одного из торговых центров, расположенную на Каширском шоссе. Они обратили внимание на портфель, оставленный на заднем сиденье кроссовера Audi. Двое соучастников наблюдали за обстановкой, а третий разбил стекло машины и похитил сумку, внутри которой находились ноутбук, мобильный телефон, двое дорогостоящих часов и более 10 млн рублей наличными.

Оперативники отследили маршрут передвижения грабителей и задержали их по местам проживания в Московской области. Возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: Telegram / Полиция Подмосковья