Денежные средства возвращены законным владельцам.

В Сахалине полиция предотвратила хищение 8 млн рублей у пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным следствия, правоохранители получили сведения о возможном прибытии в город Оху из Хабаровска курьера мошенников. В их поле зрения попала 18-летняя девушка, которая постоянно разговаривала по телефону. За ней установили наблюдение до дома, где ее встретили пожили люди и передали пакет.

Полицейские задержали гражданку и доставили ее в отдел полиции для разбирательства. По словам задержанной, она нашла подработку в мессенджере и по указанию куратора должна была забрать деньги у пенсионеров для передачи другому посреднику. Также выяснилось, что потерпевшие собирались отдать деньги мошенникам, которые представились сотрудниками ФСБ, с целью перевода на "безопасный счет". Возбуждено уголовное дело. Денежные средства возвращены законным владельцам.

Ранее в МВД рассказали, как защитить смартфон от мошенников.

Видео: УМВД по Сахалинской области