Рынок общепита просел на фоне падения спроса в Петеребурге

Количество заказов сократилось на 16%, а средний чек вырос на 18%.

За последний год в Петербурге количество ресторанов сократилось на 6% — до 1,7 тыс. заведений, а число столовых уменьшилось на 2%, до 800 точек. Рынок общепита переживает спад на фоне снижения посещаемости, сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на данные сервиса 2ГИС и участников отрасли.

Схожая динамика наблюдается и в других крупных городах России: число кафе в городах-миллионниках сократилось на 5% (до 2,6 тыс.), а баров — на 12% (около 1,3 тыс.). В первом квартале 2026 года спрос также просел: количество заказов в заведениях общественного питания снизилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средний чек вырос на 18%, однако общая выручка сократилась на 2%.

Эксперты отмечают, что рестораторы стали значительно осторожнее открывать новые проекты, предпочитая выжидательную стратегию. На фоне падения спроса участники рынка проводят так называемую "тихую" оптимизацию расходов: пересматривают поставщиков, обновляют меню, заменяя отдельные позиции, а также корректируют состав и размер порций. По оценкам экспертов, в течение 2026 года цены в кафе и ресторанах могут вырасти ещё на 15–16%.

