Возле "Приморской" начали сносить бывший ТЦ

Около станции метро "Приморская" стартовали работы по сносу бывшего торгового центра. В настоящее время рабочие вывозят оконные рамы и другие элементы, рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга 12 марта.

Объект находится на контроле инспекторов, которые следят, чтобы ограждение было замкнуто, а строительный мусор не выносился за пределы зоны работ. Кроме того, ГАТИ подготовила документы для объявления предостережения производителю за посторонние графические изображения на ограждении.

