Возле "Приморской" начали сносить бывший ТЦ
Сегодня, 14:24
Объект находится на контроле инспекторов, которые следят, чтобы ограждение было замкнуто, а строительный мусор не выносился за пределы зоны работ.

Около станции метро "Приморская" стартовали работы по сносу бывшего торгового центра. В настоящее время рабочие вывозят оконные рамы и другие элементы, рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга 12 марта. 

Объект находится на контроле инспекторов, которые следят, чтобы ограждение было замкнуто, а строительный мусор не выносился за пределы зоны работ. Кроме того, ГАТИ подготовила документы для объявления предостережения производителю за посторонние графические изображения на ограждении. 

Ранее на Piter.TV: на Кронверкском проспекте сотрудники ККИ Петербурга сносят незаконную пристройку, где был ресторан. В ходе работ эксперты выявили ненадлежащее состояние фасада. В отношении нарушителя составлены протоколы по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, также назначены штрафы на общую сумму 60 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба ГАТИ 

