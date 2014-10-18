Отмечается, что за первый квартал нынешнего года закрылось 11,2 тыс. юрлиц.

В России ускорились темпы роста ликвидаций компаний общепита. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные "Контур.Фокуса".

Отмечается, что в период с января по март 2026 года в России зарегистрировали 12,5 тыс. новых компаний общепита. Это на 20,84% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом число ликвидаций в отрасли подскочило значительно сильнее. Отмечается, что за первый квартал нынешнего года закрылось 11,2 тыс. юрлиц. Рост составил 31,28%.

В 2ГИС сообщили, что в марте в городах-миллионниках число ресторанов сократилось на 5% год к году. Показатель упал до 7,2 тыс. точек питания. Также сократилось число кафе (-6%, до 12,5 тыс.) и баров (-11%, до 5,9 тыс.). По мнению вице-президента бороту алкогольной продукции на предприятиях сферы гостеприимства Федерации рестораторов и отельеров Алексея Небольсина, это связано со снижением трафика.

Ранее мы сообщали, что Петербург обогнал Москву по количеству круглосуточных заведений.

Фото: Pixabay.com