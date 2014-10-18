В России ускорились темпы роста ликвидаций компаний общепита. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные "Контур.Фокуса".
Отмечается, что в период с января по март 2026 года в России зарегистрировали 12,5 тыс. новых компаний общепита. Это на 20,84% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом число ликвидаций в отрасли подскочило значительно сильнее. Отмечается, что за первый квартал нынешнего года закрылось 11,2 тыс. юрлиц. Рост составил 31,28%.
В 2ГИС сообщили, что в марте в городах-миллионниках число ресторанов сократилось на 5% год к году. Показатель упал до 7,2 тыс. точек питания. Также сократилось число кафе (-6%, до 12,5 тыс.) и баров (-11%, до 5,9 тыс.). По мнению вице-президента бороту алкогольной продукции на предприятиях сферы гостеприимства Федерации рестораторов и отельеров Алексея Небольсина, это связано со снижением трафика.
Давно пора. На каждом углу чайхана, узбекская, грузинская, таджикская кухни. Чинуши продают страну иммигрантам, а своих не подпускают.