Рост экономики Петербурга составил 3,9% в первом квартале 2026 года

Совокупный оборот петербургских организаций в январе-марте 2026 года составил 8,9 триллиона рублей. В действующих ценах рост достиг 3,9 процента. Ключевыми драйверами выступили обрабатывающий сектор, сфера телекоммуникаций и рост потребительской активности горожан. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Александр Беглов отметил, что Петербург демонстрирует уверенный рост по ключевым экономическим и социальным показателям. Обеспечивая баланс развития, город остается одним из двигателей российской экономики. Индекс промышленного производства в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом 2025 года составил 103,6 процента. Наибольшее влияние на этот показатель оказало его значение в обрабатывающих производствах — индекс вырос на 4,7 процента. На их долю приходится 82,7 процента продукции в промышленности.

