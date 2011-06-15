В Зеленогорске построят новое здание общепита на Приморском шоссе

Участок находится на выезде из города, рядом с Лиственной улицей.

В Зеленогорске согласован внешний облик будущего здания общественного питания на Приморском шоссе, 510. Проект разработан компанией Строй Синтез Проект по заказу ООО "АКВА". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Участок находится на выезде из города, рядом с Лиственной улицей. Вокруг — частные дома и лесной массив. Район не относится к исторической части Зеленогорска, поэтому архитектурные решения не связаны с требованиями к сохранению исторической среды.

В здании разместится предприятие общественного питания, также предусмотрен лифт. Проект не предполагает установки ограждения по периметру участка.

Новый объект дополнит инфраструктуру прибрежной зоны и станет еще одной точкой притяжения для жителей и гостей города.

В Кронштадте появится новая поликлиника на 600 посещений в смену.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре