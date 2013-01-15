Задержан подозреваемый в поджоге офиса и склада строительной компании в посёлке Лебяжье

Инцидент произошёл летом 2022 года.

Правоохранителями задержан подозреваемый в поджоге офиса и склада строительной организации в поселке Лебяжье. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В декабре 2022 года было возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Накануне правоохранителями был задержан 59-летний житель Мурманска. У мужчины возник конфликт с представителями одной из строительных организаций из-за некачественно выполненных работ по строительству деревянного дома и отказа платить за работу. Подозреваемый 24 августа 2022 года поджег офис и складское помещение организации, расположенные в поселке Лебяжье Ломоносовского района Ленобласти. Сумма причиненного ущерба составила 1 200 000 рублей.

Приняты меры к установлению лиц других лиц, причастных к совершению указанного преступления.

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Фото: Piter.tv