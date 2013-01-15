На Пулковском шоссе горел фудтрак

Автомобиль потушили 15 спасателей и три спецмашины.

В Московском районе сегодня, 21 июня, произошел пожар. На Пулковском шоссе у дома № 23 горел фудтрак. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 09:08. К этому часу пламя охватило более 30 "квадратов".

В 09:33 пожар был ликвидирован. Его потушили 15 спасателей и три спецмашины.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на проспекте Сизова произошел пожар в двухкомнатной квартире.

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