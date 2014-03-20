На проспекте Сизова произошел пожар в двухкомнатной квартире

В Приморском районе произошел пожар. Сегодня, 21 июня, на проспекте Сизова в доме № 22 горела двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 08:29. В коридоре происходило горение обстановки на площади один квадратный метр.
Квартиру тушили три спецмашины и 15 спасателей. В 08:51 пожар был ликвидирован.
Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что на Чарушинской горела легковушка.
Фото: Piter.tv
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