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На проспекте Сизова произошел пожар в двухкомнатной квартире
Сегодня, 9:13
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На проспекте Сизова произошел пожар в двухкомнатной квартире

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Там горел коридор. Квартиру тушили три спецмашины и 15 спасателей.

В Приморском районе произошел пожар. Сегодня, 21 июня, на проспекте Сизова в доме № 22 горела двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 08:29. В коридоре происходило горение обстановки на площади один квадратный метр.

Квартиру тушили три спецмашины и 15 спасателей. В 08:51 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали.  Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Чарушинской горела легковушка.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в квартире, проспект сизова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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