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На Чарушинской горела легковушка
Сегодня, 9:18
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На Чарушинской горела легковушка

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С огнем боролись две единицы техники и 10 спасателей.

В Красногвардейском районе в четверг, 20 июня, произошел пожар. На Чарушинской улице в доме № 8 горел автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 04:19. В легковом автомобиле происходило горение по всей площади.

С огнем боролись две единицы техники и 10 спасателей. Пожарные боролись с огнем в течение 17 минут. В 04:36 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Подъездном переулке произошел второй пожар за неделю.

Фото: Piter.tv

Теги: горела легковушка, мчс, чарушинская
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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