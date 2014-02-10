На Чарушинской горела легковушка

В Красногвардейском районе в четверг, 20 июня, произошел пожар. На Чарушинской улице в доме № 8 горел автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 04:19. В легковом автомобиле происходило горение по всей площади.
С огнем боролись две единицы техники и 10 спасателей. Пожарные боролись с огнем в течение 17 минут. В 04:36 пожар был ликвидирован.
Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что в Подъездном переулке произошел второй пожар за неделю.
Фото: Piter.tv
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