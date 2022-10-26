В Подъездном переулке произошел второй пожар за неделю

В Адмиралтейском районе сегодня, 20 июня, произошел пожар. Уже второй раз за неделю в Подъездном переулке горело здание. На этот раз возгорание случилось в доме № 18. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:11. В производственном помещении площадью 200 квадратных метров происходило горение на площади 40 "квадратов".
С огнем боролись четыре единицы техники и 20 спасателей. В 08:09 пожар был ликвидирован.
Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что на улице Зины Портновой во время пожара пострадал мужчина.
Фото: Piter.tv
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