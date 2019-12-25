В Подъездном переулке горел чердак

В 12:33 пожар был ликвидирован. Его потушили 15 спасателей и три спецмашины.

В Адмиралтейском районе сегодня, 18 июня, произошел пожар. В Подъездном переулке, 17, загорелся чердак в жилом здании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:08. В доме размером 20х40 метров происходило горение на чердаке на площади четыре квадратных метра.

В 12:33 пожар был ликвидирован. Его потушили 15 спасателей и три спецмашины.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Долгоозёрной улице произошел пожар в кафе.

Фото: Piter.tv