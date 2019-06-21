На Долгоозёрной улице произошел пожар в кафе

Пожар удалось потушить до прибытия спасателей.

В Приморском районе сегодня, 18 июня, произошел пожар. На Долгоозерной в доме № 12 вспыхнуло кафе. В помещении кухни происходило горение в вентиляции на площади 1,5 "квадрата". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:41. Пожар удалось потушить до прибытия спасателей.

Позже на место случившегося прибыли две спецмашины и 10 спасателей. Сведения о пострадавших не поступали.

Подробности уточняются. Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы писали, что во время пожара на проспекте Энтузиастов погиб мужчина.

Фото: Piter.tv