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На Долгоозёрной улице произошел пожар в кафе
Сегодня, 12:51
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На Долгоозёрной улице произошел пожар в кафе

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Пожар удалось потушить до прибытия спасателей.

В Приморском районе сегодня, 18 июня, произошел пожар. На Долгоозерной в доме № 12 вспыхнуло кафе. В помещении кухни происходило горение в вентиляции на площади 1,5 "квадрата". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:41. Пожар удалось потушить до прибытия спасателей.

Позже на место случившегося прибыли две спецмашины и 10 спасателей. Сведения о пострадавших не поступали.             

Подробности уточняются. Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы писали, что во время пожара на проспекте Энтузиастов погиб мужчина.

Фото: Piter.tv

Теги: долгоозерная улица, мчс, пожар в квартире
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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