Во время пожара на проспекте Энтузиастов погиб мужчина

В Красногвардейском районе во вторник, 18 июня, произошел пожар. На проспекте Энтузиастов в доме 54, корпус 2, вспыхнула двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:24. В двухкомнатной квартире происходило горение на площади 4 квадратных метра.
С огнем боролись три спецмашины и 15 спасателей. В 00:49 пожар был ликвидирован. В квартире нашли тело мужчины. Он погиб во время пожара.
Ранее мы писали, что на Советском проспекте задымился автомобиль Saab.
Фото: Piter.tv
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