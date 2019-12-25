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Во время пожара на проспекте Энтузиастов погиб мужчина
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Во время пожара на проспекте Энтузиастов погиб мужчина

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С огнем боролись три спецмашины и 15 спасателей.

В Красногвардейском районе во вторник, 18 июня, произошел пожар. На проспекте Энтузиастов в доме 54, корпус 2, вспыхнула двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:24. В двухкомнатной квартире происходило горение на площади 4 квадратных метра. 

С огнем боролись три спецмашины и 15 спасателей. В 00:49 пожар был ликвидирован. В квартире нашли тело мужчины. Он погиб во время пожара.

Ранее мы писали, что на Советском проспекте задымился автомобиль Saab.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, погиб мужчина, пожар в квартире, проспект энтузиастов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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