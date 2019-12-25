На Советском проспекте задымился автомобиль Saab

Во вторник, 18 июня, в Невском районе произошел пожар. На Советском проспекте у дома № 20 вспыхнул автомобиль Saab. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 03:33. В автомобиле марки "Saab" выгорел салон.
На место случившегося прибыли пять спасателей и одна спецмашина. В 03:53 пожар был ликвидирован.
Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что на 6 линии В.О. во время пожара в магазине погиб мужчина.
Фото: Piter.tv
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