  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На 6 линии В.О. во время пожара в магазине погиб мужчина
Сегодня, 9:14
46
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На 6 линии В.О. во время пожара в магазине погиб мужчина

0 0

Пламя охватило 70 "квадратов".

Сегодня, 18 июня, в Василеостровском районе произошел пожар. На 6-й линии В.О. в доме № 55 загорелся магазин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 03:58. Пламя охватило 70 квадратных метров. 

С огнем боролись три спецмашины и 15 спасателей. Они потушили здание в 05:21. 

Во время пожара погиб мужчина. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на проспекте Стачек полыхали три трактора.

Фото: Piter.tv

Теги: горел магазин, мчс, пожар на 6 линии во
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии