На 6 линии В.О. во время пожара в магазине погиб мужчина

Пламя охватило 70 "квадратов".

Сегодня, 18 июня, в Василеостровском районе произошел пожар. На 6-й линии В.О. в доме № 55 загорелся магазин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 03:58. Пламя охватило 70 квадратных метров.

С огнем боролись три спецмашины и 15 спасателей. Они потушили здание в 05:21.

Во время пожара погиб мужчина. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на проспекте Стачек полыхали три трактора.

Фото: Piter.tv