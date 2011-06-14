На 6 линии В.О. во время пожара в магазине погиб мужчина

Сегодня, 18 июня, в Василеостровском районе произошел пожар. На 6-й линии В.О. в доме № 55 загорелся магазин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 03:58. Пламя охватило 70 квадратных метров.
С огнем боролись три спецмашины и 15 спасателей. Они потушили здание в 05:21.
Во время пожара погиб мужчина. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что на проспекте Стачек полыхали три трактора.
Фото: Piter.tv
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