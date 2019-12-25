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На проспекте Стачек полыхали три трактора
Вчера, 22:14
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На проспекте Стачек полыхали три трактора

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Сведений о пострадавших нет.

В Кировском районе 17 июня горели три трактора. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о пожаре у дома 98 по проспекту Стачек поступила на пульт спасателей в 20:19. В трех тракторах сгорели сгораемые части. Огонь потушили к 20:27.

Сведений о пострадавших нет. Ликвидировали пожар 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее на Piter.TV: во время пожара на Загребском пострадала женщина.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: горел трактор, проспект стачек
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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