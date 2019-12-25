На проспекте Стачек полыхали три трактора

Сведений о пострадавших нет.

В Кировском районе 17 июня горели три трактора. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о пожаре у дома 98 по проспекту Стачек поступила на пульт спасателей в 20:19. В трех тракторах сгорели сгораемые части. Огонь потушили к 20:27.

Сведений о пострадавших нет. Ликвидировали пожар 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее на Piter.TV: во время пожара на Загребском пострадала женщина.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)