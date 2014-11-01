  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во время пожара на Загребском пострадала женщина
Сегодня, 16:45
136
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Во время пожара на Загребском пострадала женщина

0 0

Из дома эвакуировали 14 человек.

Сегодня, 17 июня, на Загребском бульваре произошел пожар в доме  № 21. В результате случившегося пострадала женщина. Ее доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:47. В двухкомнатной квартире происходило горение на площади 10 квадратных метров. Из дома эвакуировали 14 человек. 

В 16:13 пожар был ликвидирован. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в жилом доме на Народной тлел утеплитель.

Фото: Piter.tv

Теги: загребский бульвар, купчино, мчс, пострадала во время пожара
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии