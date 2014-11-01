Во время пожара на Загребском пострадала женщина

Из дома эвакуировали 14 человек.

Сегодня, 17 июня, на Загребском бульваре произошел пожар в доме № 21. В результате случившегося пострадала женщина. Ее доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:47. В двухкомнатной квартире происходило горение на площади 10 квадратных метров. Из дома эвакуировали 14 человек.

В 16:13 пожар был ликвидирован. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в жилом доме на Народной тлел утеплитель.

Фото: Piter.tv