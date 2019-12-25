Prisma у "Академической" выставлена на торги за 800 млн рублей

Владельцы Prisma снизили стартовую цену на 350 млн рублей.

Торговый комплекс Prisma в Петербурге у станции метро "Академическая" выставлен на продажу за 800 млн рублей — об этом сообщает "Деловой Петербург".

По данным издания, торги по продаже "Инвест-Проект" и "Инвест-Трейд", которым принадлежит участок площадью 1 гектар на улице Бутлерова, 42, и расположенный на нём четырёхэтажный торговый комплекс, пройдут 15 декабря.

Здание ТЦ 1986 года постройки возводили как производственный корпус, а в 2003 году реконструировали под торговлю. Стартовая цена в 1,15 млрд рублей была снижена на 350 млн, поскольку на предыдущих торгах покупателя не нашлось. Разрешение на строительство на участке 13-этажного апартамент-отеля действует до декабря 2028 года: по проекту гостиница вместит 545 номеров общей площадью 39,8 тыс. кв. м, в составе комплекса предусмотрен подземный паркинг.

"Инвест-Проект" на 91% принадлежит Полине Волчек и на 9% — Роману Генкину. Владельцы ООО "Инвест-Трейд" — Софья Волчек (91%) и Мария Генкина (9%). Одним из предыдущих владельцев "Инвест-Проекта" был сооснователь сети "О"Кей" Борис Волчек, пишет газета со ссылкой на "Контур.Фокус".

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Фото: Piter.TV