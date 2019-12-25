Фигуранты дела о хищении 1,7 млрд рублей из больницы жили с прислугой и летали на Мальдивы

Замглавврача получала до 11 млн рублей в месяц, а в СИЗО ей передавали черную икру.

Уголовное дело о хищении почти 1,7 млрд рублей из городской больницы № 20 Петербурга передали в суд. По версии следствия, руководство медучреждения на протяжении 8 лет фиктивно оформляло на работу родственников, знакомых и других людей. Всего в схеме участвовал 71 человек. Полученные средства фигуранты направляли на покупку дорогой недвижимости, автомобилей и путешествия.

Подробности расследования в интервью "КП-Петербург" раскрыла руководитель следственной группы, старший следователь по особо важным делам 6-го отдела Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области Софья Чулкова.

По ее словам, первоначально оперативные сотрудники передали следствию материалы проверки, в которых фигурировал ущерб более 100 млн рублей. Однако в ходе расследования выяснилось, что схема действовала с 2016 года по октябрь 2024-го, а общая сумма похищенного приблизилась к 1,7 млрд рублей.

1 октября 2024 года правоохранители провели 40 обысков одновременно в Петербурге, Ленинградской области и Москве. Следственные действия прошли в больнице, администрации Московского района и по местам проживания возможных участников схемы. На тот момент подозреваемыми были 12 человек. Впоследствии число обвиняемых выросло до 23. Еще одна фигурантка — бывший главный врач Татьяна Суровцева — находится в международном розыске.

В зависимости от роли участникам дела вменяют мошенничество в особо крупном размере и легализацию преступных доходов. По словам Чулковой, следователи провели более 85 экспертиз и допросили свыше 80 свидетелей. Материалы уголовного дела заняли 130 томов, расследование продолжалось 11 месяцев.

Не все фиктивно трудоустроенные знали о преступной схеме. Некоторые люди предоставляли персональные данные по просьбе знакомых и не получали денег. Однако около 10 человек, преимущественно родственники и близкие руководителей больницы, действительно получали крупные выплаты за несуществующую работу.

Как рассказала следователь, фиктивные уборщицы и операторы ЭВМ могли получать до 1 млн рублей в месяц. Заместитель главного врача по экономическим вопросам Наталия Чоха в последний месяц перед задержанием получила 11 млн рублей в качестве зарплаты.

По данным следствия, деньги тратили на элитную недвижимость и отдых за границей. Четверо фигурантов приобрели квартиры в клубном доме "Фонтанка, 76", где стоимость жилья достигает 250 млн рублей. Чоха также купила апартаменты в небоскребе "Нева" в Москва-Сити, а коттедж в Ленинградской области оформила на племянника. Кроме того, у нее выявили 2 апартамента в ОАЭ.

Фигуранты регулярно путешествовали, посещая Мальдивы, ЮАР, Мексику, США, ОАЭ, Грецию и другие страны. Один из них побывал в Антарктиде. Во время поездок обвиняемые арендовали яхты и вертолеты, пользовались VIP-обслуживанием и приобретали дорогую одежду. Некоторые нанимали водителей, поваров, горничных и нянь. По сведениям следствия, отдельные фиктивные сотрудники провели за пределами России более 900 дней.

Чулкова также рассказала об одном из телефонных разговоров фигурантов, который запомнился следственной группе. Один из участников схемы сообщил собеседнику, что не знает, куда деть мешок денег, и предложил оставить его на хранение на время отпуска.

Особое внимание в интервью уделили Наталии Чоха. По словам следователя, у бывшего заместителя главврача были собственный водитель, повара и горничные. Она также организовала элитный клуб для представителей бизнеса и интеллигенции вместе с подругой Еленой Тодуровой. Чоха отвечала за эстетическую составляющую проекта, а Тодурова — за кулинарное направление.

По словам Чулковой, большинство обвиняемых не признали вину и не выразили раскаяния. Исключением стали лишь несколько человек. Чоха, как утверждает следователь, продолжает считать нормальным фиктивное трудоустройство родственников и не дает показаний.

У бывшего замглавврача также были автомобили Mercedes-Benz GLS и Range Rover Sport. После 18 месяцев в следственном изоляторе суд перевел ее под домашний арест. Местом проживания стал жилой комплекс на набережной Фонтанки, где находится недвижимость фигурантов. Следствие возражало против такого решения, ссылаясь на связь жилья с расследуемой схемой, однако суд доводы не принял.

Чулкова сообщила, что даже во время содержания в СИЗО Чоха получала необычные передачи. Среди продуктов, которые ей приносили, была черная икра.

В отношении Чохи расследуются 16 уголовных дел по статье о легализации денежных средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Кроме того, ей предъявлено обвинение по 71 эпизоду мошенничества в особо крупном размере.

По делу арестовали имущество фигурантов общей стоимостью 2,2 млрд рублей.