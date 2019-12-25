В Подъездном переулке отремонтировали поврежденную трубу

Специалисты заменили свыше трех метров ненадежного участка.

В Подъездном переулке, 17, специалисты АО "Теплосеть" отремонтировали трубу, которая накануне лопнула. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Напомним, днем ранее здесь произошел разлив горячей воды, из-за чего автобусам пришлось свернуть с привычного пути. Опасный участок оградили.

Специалисты заменили свыше трех метров ненадежного участка. У жителей ближайших домов уже есть горячая вода и отопление.

Ранее на Piter.tv: на Дровяной улице прорвало трубу.

Фото: ВКонтакте / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"