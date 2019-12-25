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На Дровяной улице ночью прорвало трубу
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На Дровяной улице ночью прорвало трубу

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На место случившегося прибыли сотрудники "Теплосети".

Ночью 25 октября  в Адмиралтейском районе прорвало трубу. Авария произошла около дома № 6 на Дровяной улице, сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

На место случившегося прибыли сотрудники "Теплосети". Они оградили опасный участок и начали проводить работы по ликвидации технического нарушения. 

Добавим, что на участке от 10-й до 12-й Красноармейской улиц перекрыто движение. 

Ранее на Piter.tv: на Красносельском шоссе произошла очередная коммунальная авария.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: авария, дровяная улица, прорвало трубу, теплосети
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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