На Красносельском шоссе произошла очередная коммунальная авария

В Пушкинском районе вновь идет пар от труб. Аварию заметили на Красносельском шоссе около дома № 39А. По словам очевидцев, аварию не устраняют около суток. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
По словам местных жителей, в этом месяце ситуация повторилась четыре раза. Горожане попросили специалистов решить проблему.
В Пушкине на Красносельском шоссе 39А "парит" уже сутки, четвёртый раз за месяц, в одном и том же месте.
Очевидец
Ранее на Piter.tv: в "ТЭК СПб" рассказали, что при падении трубы на гаражи никто не пострадал.
Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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