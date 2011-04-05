На Красносельском шоссе произошла очередная коммунальная авария

Жители Пушкина рассказали, что замечают пар над землей уже в четвертый раз.

В Пушкинском районе вновь идет пар от труб. Аварию заметили на Красносельском шоссе около дома № 39А. По словам очевидцев, аварию не устраняют около суток. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам местных жителей, в этом месяце ситуация повторилась четыре раза. Горожане попросили специалистов решить проблему.

В Пушкине на Красносельском шоссе 39А "парит" уже сутки, четвёртый раз за месяц, в одном и том же месте. Очевидец

Ранее на Piter.tv: в "ТЭК СПб" рассказали, что при падении трубы на гаражи никто не пострадал.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург