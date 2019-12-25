В "ТЭК СПб" рассказали, что при падении трубы на гаражи никто не пострадал

Возведение построек в пределах охранных зон тепловых сетей назвали незаконным.

В субботу, 15 октября, специалисты ООО "ЭнергоСеть" в рамках договора с ГУП "ТЭК СПб" вели монтаж тепловой сети по эстакаде на улице Симонова, 2. Во время выполнения работ на гаражные постройки упала труба. В ГУП "ТЭК СПб" рассказали Piter.tv, что возведение построек на зоне тепловых сетей запрещено.

В настоящее время ГУП "ТЭК СПб" ведет работу по освобождению охранной зоны. В частности, собственникам выдавались предписания о необходимости демонтажа гаражных построек. Пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"

В пресс-службе организации пояснили, что при монтаже трубопровода соблюдались все требования техники безопасности. В результате ЧП никто не пострадал.



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Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург