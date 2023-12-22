Во время пожара в Подъездном переулке пострадал мужчина

Пожарные эвакуировали из парадной 12 человек.

Сегодня ночью, 26 февраля, в Адмиралтейском районе произошел пожар. В Подъездном переулке, 5, загорелась коммунальная квартира. В результате случившегося пострадал человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:10. К этом часу пламя охватило 15 "квадратов" в одной из пяти комнат.

На место случившегося прибыли 23 спасателя и пять спецмашин. Огнеборцы эвакуировали 12 жильцов. Кроме того, они передали медикам пострадавшего мужчину. Его доставили в больницу. Информация о состоянии петербуржца уточняется.

В 01:26 пожар был ликвидирован. Сейчас проводится проверка. Устанавливается причина возгорания.

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Фото: Piter.tv