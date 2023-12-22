В Зеленохолмской туберкулезной больнице женщина ударила ножом соседа по палате

Мужчина находится в тяжёлом состоянии.

В Выборгском районе Ленобласти пациентка туберкулезного диспансера ударила ножом соседа по палате. Об этом стало известно Piter.tv.

Около трёх часов ночи 25 февраля из Зеленохолмской туберкулезной больницы с проникающим ножевым ранением брюшной полости в больницу был госпитализирован 50-летний мужчина. У него диагностировали колото-резаные ранения груди слева, проникающие в забрюшинное пространство и брюшную полость, внутрибрюшное кровотечение, ранение левой почки.

По подозрению в совершении данного преступления в диспансере задержана 37-летняя пациентка. По предварительной информации, находясь в палате, после совместного распития алкогольных напитков она дважды ударила ножом мужчину.

Возбуждено уголовное дело по ст.111 ч.2 ч.з УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемая неоднократно была судима за кражи.

Недавно в петербургском тубдиспансере мужчина зарезал соседа по палате.

Фото: Piter.tv