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На улице Зины Портновой во время пожара пострадал мужчина
Сегодня, 14:48
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На улице Зины Портновой во время пожара пострадал мужчина

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Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение.

В Кировском районе произошел пожар. Сегодня, 19 июня, на улице Зины Портновой в доме № 4 горела четырехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:01. В комнате площадью 12 "квадратов" происходило горение обстановки на площади два квадратных метра. 

Во время пожара пострадал мужчина. Он был госпитализирован в медицинское учреждение.

С огнем боролись две спецмашины и 10 спасателей. В 14:22 пожар был ликвидирован.

Ранее мы писали, что на Чудновского из горящей квартиры эвакуировали человека.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пострадал мужчина, улица зины портновой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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