На Чудновского из горящей квартиры эвакуировали человека

На место случившегося прибыли три единицы техники и 15 человек личного состава.

В Невском районе сегодня, 18 июня, произошел пожар. На улице Чудновского в доме № 6, корпус 1, горела двухкомнатная квартира. В комнате площадью 15 квадратных метров и на балконе площадью 2 квадратных метра выгорела обстановка по всей площади. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:21. Из здания эвакуировали одного человека.

На место случившегося прибыли три единицы техники и 15 человек личного состава. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Подъездном переулке горел чердак.

Фото: Piter.tv