Суд закрыл дело врача Мариинской больницы из-за сроков давности

Уголовное преследование по делу о погибшем пациенте прекращено, обвиняемый избежал ответственности.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении врача Мариинской больницы Федора Радугина. Основанием стало истечение сроков давности, о чем сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 7 апреля.

Медика обвиняли в оставлении пациента в опасности и фальсификации медицинских документов после резонансного случая с обнаружением тела мужчины на территории больницы. Речь идет о 41-летнем жителе Тувы, чье высохшее тело нашли в феврале 2024 года в одном из подсобных помещений учреждения.

Ранее сообщалось, что пациент пропал в конце декабря 2023 года. Он самостоятельно покинул медицинское учреждение, после чего его пытались разыскать, однако поиски не дали результата. Следствие полагало, что врач-эндокринолог оформил фиктивный выписной эпикриз и выписал пациента, несмотря на тяжелое состояние. По материалам дела, у мужчины диагностировали острый холецистит, интоксикацию и токсический гепатит на фоне цирроза печени. Кроме того, указывалось, что он находился в беспомощном состоянии и нуждался в дальнейшем лечении. Во время судебного разбирательства защита заявила ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с истечением сроков давности. Государственное обвинение не стало возражать, после чего суд удовлетворил это требование.

Ранее на Piter.TV: водитель Haval отстаивал парковку страйкбольным пистолетом на улице Ильюшина.

