  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Водитель Haval отстаивал парковку страйкбольным пистолетом на Ильюшина
Сегодня, 9:16
114
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Он привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, пистолет изъят.

Полицейские Приморского района проводят проверку по факту дорожного конфликта на улице Ильюшина. 

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 5 апреля около дома 15к1 два водителя поссорились из-за парковочного места. Управлявший автомобилем Haval угрожал своему оппоненту страйкбольным пистолетом. 

Злоумышленника задержали и доставили в отдел для разбирательства. Он привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, пистолет изъят. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Тосно мужчина стрелял по прохожим из страйкбольного автомата. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Фото: Piter.TV 

Теги: дорожный конфликт, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии