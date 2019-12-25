Водитель Haval отстаивал парковку страйкбольным пистолетом на Ильюшина

Полицейские Приморского района проводят проверку по факту дорожного конфликта на улице Ильюшина.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 5 апреля около дома 15к1 два водителя поссорились из-за парковочного места. Управлявший автомобилем Haval угрожал своему оппоненту страйкбольным пистолетом.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел для разбирательства. Он привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, пистолет изъят. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV