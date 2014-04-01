Водителю перевернувшегося в Царском Селе понтона вынесли приговор за гибель пассажирки

Авария, повлекшая за собой гибель московской актрисы и травмы других членов труппы, привела к условному сроку в полтора года для виновника.

Пушкинский районный суд огласил вердикт по делу о трагическом инциденте на пруду в Екатерининском парке. Авария, повлекшая за собой гибель московской актрисы и травмы других членов труппы, привела к условному сроку в полтора года для виновника, сообщили в пресс-службе городских судов.

Подсудимый признал свою ответственность. Согласно материалам дела, в день трагедии он допустил на борт судна "Остров-115" вдвое больше пассажиров, чем было предусмотрено техническими характеристиками – 24 человека вместо разрешенных 12. Более того, на судне отсутствовали необходимые спасательные средства, что усугубило последствия аварии.

Трагедия произошла 6 июня 2024 года во время перевозки артистов по парковому пруду. Понтон перевернулся, и одна из актрис погибла, а трое получили ранения. Следственный комитет инициировал уголовное дело по статье о небезопасном оказании услуг, приведшем к смерти по неосторожности.

Позже стало известно, что жертвой стала Анастасия Голикова, 28-летняя актриса, участвовавшая в постановках Театра имени Вахтангова и Театра Наций в Москве. Выпускница Театрального института имени Щукина, Голикова находилась в Царском Селе вместе с коллегами, готовясь к юбилейному представлению в честь 225-летия Александра Пушкина.

Ранее мы сообщили о том, что следствие работает на месте обнаружения тела мужчины в реке Мойке.

Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу