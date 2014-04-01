Петербургские следователи раскрыл дело об изнасиловании, совершённом более 30 лет назад

Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Петербургские следователи завершили расследование уголовного дела об изнасиловании, которое произошло более 30 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

В июне 1994 года пьяный мужчина вместе со своей знакомой обманом проник в квартиру на Лесном проспекте, где находились хозяин квартиры, его партнерша и дочь. Мужчина угрожал жильцам пистолетом, избил хозяина квартиры, а затем передал оружие своей спутнице и несколько раз изнасиловал дочь хозяина квартиры в извращенной форме. После этого оба фигуранта покинули место преступления.

Следствие и эксперты проделали большую работу, установив причастность обвиняемых к совершению данного преступления. Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее Бастрыкин заинтересовался отравлением четырех подростков в Петербурге.

Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу