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Бастрыкин заинтересовался отравлением четырех подростков в Петербурге
Сегодня, 11:46
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Бастрыкин заинтересовался отравлением четырех подростков в Петербурге

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Молодые люди отравились лекарственными препаратами, двое из них в тяжелом состоянии.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверок по информации об отравлении четырех подростков в Петербурге. Об этом сообщили в ведомстве 1 апреля. 

Напомним, 30 марта в больницы поступили 18-летний житель Тосненского района Ленобласти, его ровесник и две девушки в возрасте 15 и 16 лет, все они знакомы. До госпитализации пострадавшие находились во дворе дома по улице Черняховского. Молодые люди отравились лекарственными препаратами, двое из них в тяжелом состоянии. 

Следователи города организовали процессуальные проверки. 

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальных проверок.

Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге пятиклассник сжег пищевод чистящим средством во время опытов. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

Теги: александр бастрыкин, отравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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