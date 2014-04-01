Бастрыкин заинтересовался отравлением четырех подростков в Петербурге

Молодые люди отравились лекарственными препаратами, двое из них в тяжелом состоянии.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверок по информации об отравлении четырех подростков в Петербурге. Об этом сообщили в ведомстве 1 апреля.

Напомним, 30 марта в больницы поступили 18-летний житель Тосненского района Ленобласти, его ровесник и две девушки в возрасте 15 и 16 лет, все они знакомы. До госпитализации пострадавшие находились во дворе дома по улице Черняховского. Молодые люди отравились лекарственными препаратами, двое из них в тяжелом состоянии.

Следователи города организовали процессуальные проверки.

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальных проверок. Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге пятиклассник сжег пищевод чистящим средством во время опытов.

Фото: пресс-служба СК РФ