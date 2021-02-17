Компания друзей-подростков отравилась лекарственными препаратами на Черняховского

В настоящее время ведётся проверка обстоятельств случившегося.

Вечером 30 марта в полицию Центрального района поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в больницу доставлен 18-летний житель Тосненского района, который находился в компании друзей во дворе дома №26/28 на улице Черняховского. Как информирует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, молодого человека госпитализировали с диагнозом отравление лекарственными препаратами, его состояние оценивается как среднее по тяжести, он помещён в отделение токсикологии.

Позднее в полицию поступили ещё три аналогичные заявки из медицинских учреждений. Двоих девушек, 15 и 16 лет, и их ровесника доставили в городские больницы с похожими симптомами отравления. Состояние двух пострадавших признано тяжёлым, они переведены в реанимационное отделение. Все четверо находились вместе во дворе дома на улице Черняховского.

В настоящее время ведётся проверка обстоятельств случившегося. Полицейские выясняют, каким образом лекарственные препараты попали в руки подростков.

Ранее мы сообщили о том, что житель Мурино продавал мармелад с коноплей через Telegram-каналы.

Фото: Piter.TV