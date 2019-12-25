Житель Мурино продавал мармелад с коноплей через Telegram-каналы

возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотических средств.

В Ленинградской области сотрудники полиции задержали 31-летнего жителя Мурино, проживающего на Охтинской аллее. Он подозревается в изготовлении и распространении мармелада с добавлением конопли через Telegram-каналы. По информации 78.ru, против него возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотических средств.

В настоящее время ведется следствие для выявления других эпизодов преступной деятельности. В ходе обыска в квартире подозреваемого были обнаружены и конфискованы: два пакета с мармеладом и печеньем, содержащими наркотические вещества, контейнер с веществом, похожим на темный камень, общим весом около 1340,9 грамма, а также весы и упаковочные материалы.

Экспертиза показала, что изъятые сладости содержали наркотики, а их общий вес превышал 1 килограмм. Кроме того, в Петербурге, в доме на Светлановском проспекте, был задержан мужчина с пакетом марихуаны весом более 410 грамм и пятью кустами растения, похожего на коноплю.

Все изъятые у мужчины предметы отправлены на экспертизу. В отношении него также возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков.

Ранее боевую гранату с детонатором найдена в чайхане на Обуховской Обороны.

Фото: Piter.TV