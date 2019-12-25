В Петербурге пятиклассник сжег пищевод чистящим средством во время опытов

Он из любопытства сделал глоток полученной смеси.

Пятиклассник из Купчино сжег пищевод чистящим средством. По данным "Оперативного прикрытия", мальчик находится в реанимации.

Днем 11 марта со школьного стадиона в Альпийском переулке в детскую больницу доставили 11-летнего школьника. Мальчика госпитализировали с химическим ожогом пищевода, и поместили в реанимацию.

Школьник пояснил, что с целью химического опыта развел гранулы чистящего средства в воде, после чего из любопытства сделал глоток полученной смеси.

Семья полная, благополучная, на учетах не состоит.

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Фото: Piter.tv