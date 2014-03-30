Пассажир "Пулково" отравился успокоительными перед полетом в Мурманск

Мужчина перенервничал и не рассчитал дозу лекарства.

Накануне утром в аэропорту "Пулково" был обнаружен 28-летний мужчина с признаками медикаментозного отравления. Пассажир переборщил с успокоительными перед полетом в Мурманск и был госпитализирован, – сообщают в Telegram-канале "Mash на Мойке".

По данным журналистов, мужчина в состоянии средней степени тяжести был доставлен в токсикологическое отделение больницы Джанелидзе. Предполагается, что он сильно перенервничал из-за предстоящего рейса и не рассчитал дозу успокоительного средства.

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Фото: Piter.TV