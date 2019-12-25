Петербургская школьница отдала мошенникам 7 млн рублей, чтобы спасти родителей от тюрьмы

Злоумышленники представились работниками ФСБ.

В Ломоносовском районе Северной столицы 13-летняя девочка попалась на уловку мошенников, которые позвонили ей и пригрозили ее родителям тюрьмой, – Telegram-канал "Раньше всех. Петербург".

По данным журналистов, аферисты позвонили школьнице и представились работниками ФСБ. Они запросили у девочки деньги в обмен на то, что ее родители не окажутся в тюрьме.

Молодая петербурженка поверила мошенникам, вскрыла семейный сейф и села в такси, которое заказали ей злоумышленники. Приехав на нужное место, девочка встретилась с курьером "ФСБшников" и отдала ему 7 млн предназначенных для спасения родителей рублей.

Правоохранители Северной столицы возбудили по факту происшествия уголовное дело.

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Фото: Piter.TV