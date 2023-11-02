Суд арестовал москвичку за попытку совершить теракт в Петербурге

По данным расследования, её задачей было разместить взрывное устройство на автомобиле руководителя коммерческого подразделения одной из фирм города.

Приморский районный суд постановил заключить под стражу обвиняемую в организации террористического акта до 18 августа. Согласно сообщениям Объединенной пресс-службы судов Петербурга, следствие установило, что 24-летняя москвичка, не зарегистрированная на территории страны, исповедующая проукраинские взгляды и враждебная российским властям, получила приказ от неизвестных лиц совершить теракт.

По данным расследования, её задачей было разместить взрывное устройство на автомобиле руководителя коммерческого подразделения одной из фирм города. Целью являлось убийство должностного лица с последующим влиянием на решения органов государственной власти. Тем не менее, попытка установить взрывчатку провалилась, и девушка была арестована сотрудниками Федеральной службы безопасности прямо на месте происшествия вечером 19 июня.

Обвиняемая полностью признала свою вину и согласилась с выбранной мерой пресечения.

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Фото: Piter.TV