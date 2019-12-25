Жителя Гатчинского района будут судить за заведомо ложный донос о сексуальном преступлении против малолетней

По результатам доследственной проверки подтверждено, что преступления подобного рода в отношении указанной девочки не происходило.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области завершило расследование уголовного дела, заведённого по части 2 статьи 306 Уголовного кодекса РФ ("Заведомо ложный донос") в отношении жителя Гатчины, 1986 года рождения.

Расследованием установлено, что весной 2025 года гражданин, движимый личной неприязнью, умышленно подал заявление о якобы совершённом другом мужчиной преступлении против несовершеннолетнего ребёнка 2023 года рождения, выразившемся в действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния жертвы. Данное деяние квалифицировалось как особо тяжкое преступление, предусмотренное пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ.

По результатам доследственной проверки подтверждено, что преступления подобного рода в отношении указанной девочки не происходило. Собранных следствием доказательств оказалось достаточно для предъявления обвинения, и теперь уголовное дело передано в судебные органы для дальнейшего разбирательства.

Ранее петербурженка проиграла суд о переносе эмбрионов после смерти мужа.

Фото: Piter.TV