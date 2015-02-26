Петербурженка проиграла суд о переносе эмбрионов после смерти мужа

Руководство клиники пояснило, что в настоящее время российское законодательство не предусматривает возможность сохранения генетического материала умершего пациента для дальнейшего использования в процедурах вспомогательной репродукции.

Марина и Павел, будучи женатыми несколько лет назад, воспользовались услугами клиники по программе "ЭКО. Стандартный протокол", поскольку естественным путем завести ребенка у них не получалось. У Марины родился сын, однако до его появления на свет Павел скончался. В медицинском учреждении оставались три замороженных эмбриона.

Спустя три года после рождения ребенка Марина обратилась в клинику с намерением заключить договор на платные услуги программы "ЭКО. Перенос криоэмбрионов". Однако, согласно заявлению истца, услуга не была предоставлена ввиду кончины супруга.

Руководство клиники пояснило, что в настоящее время российское законодательство не предусматривает возможность сохранения генетического материала умершего пациента для дальнейшего использования в процедурах вспомогательной репродукции. По закону вспомогательные репродуктивные технологии применяются исключительно для лечения бесплодия, а в данном случае речь шла о паре, где один партнер скончался, следовательно, отсутствуют правовые основания для продолжения предоставления медицинских услуг.​‍3‍

Действующее законодательство допускает лишь следующие действия с эмбрионами после смерти пациента: продолжительное криохранилище, перевозка в другое медицинское учреждение либо утилизацию. Использование же в репродуктивных технологиях исключено.

Стоит отметить, что российский закон не регулирует вопросы посмертной репродукции, поэтому суд использовал аналогию закона.

Согласно Федеральному закону "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", использование тела, органов и тканей усопшего возможно лишь при наличии официального документа, составленного человеком при жизни и подтвержденного нотариусом. Павел при жизни не выразил своего желания относительно использования эмбрионов, полученных с применением его половых клеток, в репродуктивной деятельности.​‍3‍

Таким образом, судебные инстанции отклонили требование Марины о предоставлении медицинской услуги, отметив отсутствие правовых оснований для реализации ее намерений. ‍

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Фото: Piter.TV