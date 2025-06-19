В Петербурге возбуждено дело в отношении мужчины, который оскорбил бывшую жену в мессенджере

Проверка показала основания для привлечения виновного лица к административной ответственности.

Прокуратура Выборгского районаСанкт-Петербурга рассмотрела обращение, касающееся факта оскорблений, и установила следующее: 13 апреля одна из жительниц получила серию сообщений в мессенджере от своего бывшего супруга, содержащих ненормативную лексику и унижающие её человеческое достоинство высказывания. Информацию распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры города, пишет "Вечерний Петербург".

Проверка показала основания для привлечения виновного лица к административной ответственности. Возбуждено дело по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (оскорбление).

Материалы переданы в судебный орган для принятия процессуального решения.

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Фото: Piter.TV