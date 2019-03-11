  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эндокринолог назвал петербуржцам симптомы, которые сигнализируют о проблемах с щитовидной железой
Сегодня, 15:52
128
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Эндокринолог назвал петербуржцам симптомы, которые сигнализируют о проблемах с щитовидной железой

0 0

Существует два вида заболеваний – гипертиреоз и гипотиреоз.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" эндокринолог, профессор и заслуженный врач РФ Юрий Халимов рассказал, какие симптомы сигнализируют о проблемах с щитовидной железой. 

По словам специалиста, существует два вида заболеваний – гипертиреоз и гипотиреоз. 

В случае гипотиреоза симптомы неспецифичны. Клиническая картина характеризуется упадком сил, быстрой утомляемостью, появляется выпадение волос, отечность лица, зябкость. Могут быть запоры, особенно у пожилых людей. 

Юрий Халимов, врач 

При гипертиреозе пациент эмоционален, плаксив, и у него развивается тахикардия. Стоит обратиться к врачу, когда появляется комплекс симптомов. В первый прием можно прийти к терапевту, он определит патологию и направит к профильному специалисту. 

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти завершился эпидемиологический сезон по гриппу и ОРВИ. 

Фото: pxhere 

Теги: здоровье, щитовидная железа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии