Эндокринолог назвал петербуржцам симптомы, которые сигнализируют о проблемах с щитовидной железой

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" эндокринолог, профессор и заслуженный врач РФ Юрий Халимов рассказал, какие симптомы сигнализируют о проблемах с щитовидной железой.
По словам специалиста, существует два вида заболеваний – гипертиреоз и гипотиреоз.
В случае гипотиреоза симптомы неспецифичны. Клиническая картина характеризуется упадком сил, быстрой утомляемостью, появляется выпадение волос, отечность лица, зябкость. Могут быть запоры, особенно у пожилых людей.
Юрий Халимов, врач
При гипертиреозе пациент эмоционален, плаксив, и у него развивается тахикардия. Стоит обратиться к врачу, когда появляется комплекс симптомов. В первый прием можно прийти к терапевту, он определит патологию и направит к профильному специалисту.
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