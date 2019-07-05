В Ленобласти завершился эпидемиологический сезон по гриппу и ОРВИ

В текущем периоде распространения вирусов превышения пороговых значений заболеваемости среди местного населения зарегистрировано не было.

Наталия Башкетова, главный санитарный врач Санкт-Петербурга и Ленинградской области, объявила о завершении эпидсезона по заболеваниям гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в регионе. Соответствующую информацию опубликовали представители пресс-службы Ленинградской области, пишет "Вечерний Петербург".

В текущем периоде распространения вирусов превышения пороговых значений заболеваемости среди местного населения зарегистрировано не было.

Ранее специалистами отмечалось, что соблюдение простых гигиенических норм, таких как регулярное тщательное мытье рук, позволяет эффективно снизить вероятность заражения ОРВИ, гриппом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и коронавирусной инфекцией COVID-19, поскольку примерно восемьдесят процентов инфекционных заболеваний распространяются именно контактным путём через грязные руки. Особенное значение поддержание чистоты рук имеет в медицинских учреждениях, образовательных организациях, дошкольных заведениях и местах массового скопления людей.

Ранее мы сообщили о том, что первая в 2025 году тройня появилась на свет в Ленобласти.

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