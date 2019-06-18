Первая в 2025 году тройня появилась на свет в Ленобласти

У супругов Ильи и Светланы уже есть старший сын Лев, которому скоро исполнится три года.

В семье Гребенщиковых из Всеволожского района произошло радостное событие: 16 мая родились трое сыновей – Михаил, Леонид и Марк. Эта тройня стала первой в Ленинградской области в 2025 году.

Всеволожский отдел ЗАГСа поделился приятной новостью. Молодые родители официально зарегистрировали рождение трех малышей одновременно, получив подарки для новорожденных и специальный сюрприз.

Кроме того, у супругов Ильи и Светланы уже есть старший сын Лев, которому скоро исполнится три года. Сотрудники Управления ЗАГС Ленинградской области поздравили семью с пополнением, пожелав крепкого здоровья и благополучия каждому члену большой и дружной семьи.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть усилит поддержку семей участников СВО. Под руководством губернатора Александра Дрозденко принимаются дополнительные меры социальной защиты, вводятся новые формы помощи и внедряются механизмы поощрения. Так, появились специальные гранты, усилены материальная поддержка и занятость населения, учреждён особый знак качества товаров и услуг "Проверено СВОимыми", а представители ветеранских организаций войдут в состав общественных палат всех муниципальных образований региона.

Фото: Управление ЗАГС Ленобласти