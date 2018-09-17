Ленобласть усилит поддержку семей участников СВО

Под руководством губернатора Александра Дрозденко принимаются дополнительные меры социальной защиты, вводятся новые формы помощи и внедряются механизмы поощрения.

Ленинградская область ввела целый ряд инициатив, направленных на поддержку семей военнослужащих-участников специальной военной операции, сирот и непосредственно ветеранов боевых действий, пишет spb.aif.ru.

Под руководством губернатора Александра Дрозденко принимаются дополнительные меры социальной защиты, вводятся новые формы помощи и внедряются механизмы поощрения. Так, появились специальные гранты, усилены материальная поддержка и занятость населения, учреждён особый знак качества товаров и услуг "Проверено СВОимыми", а представители ветеранских организаций войдут в состав общественных палат всех муниципальных образований региона.

Недавно состоялось совещание, организованное губернатором Александром Дрозденко, в ходе которого заслушаны отчёты главы региональной Общественной палаты Александра Габитова и детского омбудсмена Татьяны Толстовой. По итогам встречи глава региона выразил своё доверие к эффективности работы представителей общественности и детских правозащитников, подчёркивая значимость подхода к проблемам неформального характера и готовность оперативно реагировать на запросы граждан. Теперь впервые разработана уникальная программа адресной поддержки детей-сирот и родственников погибших участников СВО. Она охватывает весь жизненный цикл молодых людей – начиная с дошкольного возраста и заканчивая устройством на работу.

Среди важнейших нововведений:

– введение специальных стипендий для студентов из числа сирот и потерявших родителей в результате участия родных в военных действиях,

– обязательная помощь в трудоустройстве выпускников-сирот,

– участие ветеранов боевых операций в работе муниципальных общественных палат, позволяющее обсуждать вопросы поддержки на практике.

Ранее мы сообщили о том, что "Всероссийский день посадки леса" состоится в Ленобласти.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко