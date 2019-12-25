"Всероссийский день посадки леса" состоится в Ленобласти

Основные посадки начнутся в 11:00 на территории Ореховского участкового лесничества Всеволожского района.

24 мая в Ленинградской области состоится акция "Всероссийский день посадки леса". Организатор мероприятия — комитет по природным ресурсам региона — призывает всех неравнодушных граждан присоединиться к экологической инициативе.

Мероприятия по высадке деревьев запланированы во всех лесничествах области. Узнать адреса ближайших участков и подробную информацию о местах проведения акций можно заранее.

Основные посадки начнутся в 11:00 на территории Ореховского участкового лесничества Всеволожского района. Координаты площадки: широта 60°26"47.5", долгота 30°13"33.7".

Добровольцев ждут саженцы хвойных пород — сосны и ели, необходимые инструменты, перчатки, угощение горячим чаем и отличное настроение.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть и Минюст подписали соглашение. В рамках деловой программы форума состоялось подписание соглашения о взаимодействии между администрацией Ленинградской области и Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Подписание прошло под руководством губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Фото: Правительство Ленобласти