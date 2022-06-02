Ленобласть и Минюст подписали соглашение

Подписание прошло под руководством губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

C 19 по 21 мая 2025 года в выставочном комплексе "Экспофорум" проходит XIII Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ). Девиз мероприятия в этом году звучит как "Право: уроки прошлого для мира будущего".

В рамках деловой программы форума состоялось подписание соглашения о взаимодействии между администрацией Ленинградской области и Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Подписание прошло под руководством губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

В своей речи Дрозденко обозначил ключевые аспекты сотрудничества:

— Совместная работа по формированию законодательства Ленинградской области, соответствующее федеральному законодательству и нормативам.

— Контроль за деятельностью зарегистрированных общественных объединений и НКО, обеспечивающих соблюдение ими своих учредительных целей.

Отдельно Дрозденко выделил лидерство Ленинградской области в предоставлении государственной поддержки НКО, включающее широкий спектр направлений — от военно-патриотической работы и медицины до экологии и деятельности волонтеров Победы.

Международный юридический форум является важнейшим российским и международным диалогом юристов, бизнесменов, политиков и представителей правоохранительных органов. Участниками рассматриваются актуальные правовые вопросы, защита интересов граждан и бизнеса, законодательство и формирование правовой культуры в современном обществе.

Мероприятие организовано Министерством юстиции РФ и Фондом Росконгресс, действует на основании распоряжения президента Российской Федерации от 15 февраля 2022 года № 55.

Видео: Правительство Ленобласти