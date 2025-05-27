  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге эндокринолог дала рекомендации по питанию для людей старше 50 лет
Сегодня, 15:28
133
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге эндокринолог дала рекомендации по питанию для людей старше 50 лет

0 0

Тем, кто часто принимает аспирин, нужно добавлять продукты с высоким содержанием витамина С.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" эндокринолог Мария Дубская объяснила, как составить здоровый рацион для людей старше 50 лет. 

По словам специалиста, у них запас витаминов гораздо меньше, поэтому стоит составлять рацион с учетом этого нюанса. Тем, кто часто принимает аспирин, нужно добавлять продукты с высоким содержанием витамина С. Это болгарский перец, цитрусовые и квашеная капуста. 

При приеме метотрексата, который выводит витамины B9 и B12, стоит акцентировать внимание на бобовых и клетчатке. Для людей с атрофическими гастритами, которые встречаются у 90% пожилых, полезны нежирные бульоны и томатный сок, а также добавление чеснока и укропа для стимуляции выработки соляной кислоты. 

Мария Дубская, эндокринолог 

А еще лучше добавлять больше зелени и клетчатки, есть поменьше жиров животного происхождения. Исключаются сдоба, слоеное тесто, белый сахар. Рекомендуется пить больше воды и двигаться. 

Ранее мы рассказывали о том, что за год в Педиатрическом университете выполнили свыше 30 внутриутробных операций. 

Фото: pxhere 

Теги: здоровье, питание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии